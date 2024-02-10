Разминирование Черного моря с помощью дронов

Система V2MAG. Фото: Силы обороны юга Украины

Военные продемонстрировали процесс обследования морских акваторий с помощью современных беспилотных систем V2MAG. Эти системы, разработанные для обследования территорий перед разминированием, уже успешно использовались при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.

Фото работы системы опубликовали Силы обороны юга Украины.

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По информации военных, один из таких комплексов БПЛА обследует морские акватории. Система продемонстрировала высокую эффективность и результативность при работе в воде.

За две недели работы уже обследовали более 40 гектар акватории. За почти год работы с системой, мы уже не только изучили его, но и знаем тонкости. Постоянно общаемся с разработчиками. Однако система показывает себя прекрасно и результативно, вода не фонит и дает меньшую погрешность, как на суше», — рассказал командир военного экипажа старший лейтенант Ярослав Дубневич.

БпЛА системы V2MAG. Фото: Силы обороны юга Украины

Система V2MAG может обследовать акватории до глубины 10 метров, а после сканирования специализированное программное обеспечение создает карту магнитных аномалий. Это помогает выявить потенциально опасные предметы и дает координаты для их дальнейшего выявления и устранения.

БпЛА обследует морские акватории. Фото: Силы обороны юга Украины

Эти беспилотники предоставлены Украине Королевством Дании. Военные подчеркивают, что процесс работы сложный, но очень интересный.

Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.