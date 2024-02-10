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Разминирование Черного моря с помощью дронов

10 февраля 2024 18:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Разминирование Черного моря с помощью дронов
Система V2MAG. Фото: Силы обороны юга Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Военные продемонстрировали процесс обследования морских акваторий с помощью современных беспилотных систем V2MAG. Эти системы, разработанные для обследования территорий перед разминированием, уже успешно использовались при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.

Фото работы системы опубликовали Силы обороны юга Украины.

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По информации военных, один из таких комплексов БПЛА обследует морские акватории. Система продемонстрировала высокую эффективность и результативность при работе в воде.

За две недели работы уже обследовали более 40 гектар акватории. За почти год работы с системой, мы уже не только изучили его, но и знаем тонкости. Постоянно общаемся с разработчиками. Однако система показывает себя прекрасно и результативно, вода не фонит и дает меньшую погрешность, как на суше», — рассказал командир военного экипажа старший лейтенант Ярослав Дубневич.

Разминирование Черного моря с помощью дронов - фото 1
БпЛА системы V2MAG. Фото: Силы обороны юга Украины

Система V2MAG может обследовать акватории до глубины 10 метров, а после сканирования специализированное программное обеспечение создает карту магнитных аномалий. Это помогает выявить потенциально опасные предметы и дает координаты для их дальнейшего выявления и устранения.

Разминирование Черного моря с помощью дронов - фото 2
БпЛА обследует морские акватории. Фото: Силы обороны юга Украины

Эти беспилотники предоставлены Украине Королевством Дании. Военные подчеркивают, что процесс работы сложный, но очень интересный.

Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

Одесса
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
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