Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Франція допоможе Одещині у післявоєнному відновленні — про що йдеться arrow

Франція допоможе Одещині у післявоєнному відновленні — про що йдеться

7 лютого 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Франція допоможе Одещині у післявоєнному відновленні — про що йдеться
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 7 лютого, Одесу відвідала французька делегація. Під час зустрічі з обласною владою сторони домовилися щодо сприяння країни ЄС у відновленні регіону.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.  

Читайте також:

За його словами, найбільше уваги Франція приділить саме логістиці та розмінуванню Чорного моря від російських мін. 

"Очікуємо залучити додаткову допомогу для регіону, а також сприяти реалізації спільних проєктів з відновлення Одеської області", — сказав Кіпер. 

Що ще планують зробити

Крім того, Франція зацікавлена у відновленні критичної та транспортної інфраструктури. Також під пильним контролем перебуватиме культурна спадщина, зокрема історичний центр, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. 

"Пан П’єр Ельброн зазначив, що Французька Республіка засуджує російські атаки та висловлює всебічну підтримку українському народові", — додав голова ОВА. 

Нагадаємо, раніше уряд Італії вирішив допомогти реконструювати собор, який було зруйновано внаслідок ракетної атаки.

Також ми писали, що японська Йокогама допоможе Одесі у ремонті міської інфраструктури. Йдеться про обʼєкти, які постраждали внаслідок російських ракетних та дронових ударів. 

Одеса
Франція
Одеська область
Новини Одеси
відновлення
допомога
Олег Кіпер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі