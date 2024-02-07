Франція допоможе Одещині у післявоєнному відновленні — про що йдеться

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: ОВА

Сьогодні, 7 лютого, Одесу відвідала французька делегація. Під час зустрічі з обласною владою сторони домовилися щодо сприяння країни ЄС у відновленні регіону.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

За його словами, найбільше уваги Франція приділить саме логістиці та розмінуванню Чорного моря від російських мін.

"Очікуємо залучити додаткову допомогу для регіону, а також сприяти реалізації спільних проєктів з відновлення Одеської області", — сказав Кіпер.

Що ще планують зробити

Крім того, Франція зацікавлена у відновленні критичної та транспортної інфраструктури. Також під пильним контролем перебуватиме культурна спадщина, зокрема історичний центр, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

"Пан П’єр Ельброн зазначив, що Французька Республіка засуджує російські атаки та висловлює всебічну підтримку українському народові", — додав голова ОВА.

Нагадаємо, раніше уряд Італії вирішив допомогти реконструювати собор, який було зруйновано внаслідок ракетної атаки.

Також ми писали, що японська Йокогама допоможе Одесі у ремонті міської інфраструктури. Йдеться про обʼєкти, які постраждали внаслідок російських ракетних та дронових ударів.