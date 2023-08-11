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Італія допоможе реконструювати знищений собор в Одесі

11 серпня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Італія допоможе реконструювати знищений собор в Одесі
Зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У ніч на 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Внаслідок ракетної атаки був зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор, що розташований у центрі міста. Уряд Італії вирішив допомогти його реконструювати.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Дякую уряду Італії за рішення допомогти реконструювати Свято-Преображенський собор, що був значно ушкоджений російською ракетою 23 липня. Справжні друзі пізнаються у біді", — написав Олег Кіпер. 

Допис начальника Одеської ОВА. Фото: скриншот
Допис начальника Одеської ОВА. Фото: скриншот

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше 5 видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталася 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків.  Загалом внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

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