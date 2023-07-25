"Дивитись на це — неймовірно боляче": Деніз Браун про собор в Одесі

Розтрощений собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун побувала в зруйнованому Спасо-Преображенському соборі в Одесі. Вона закликала до негайного встановлення справедливості та притягнення відповідальних осіб до покарання за злочини.

Про це повідомили в telegram-каналі Управління ООН з координації гуманітарних питань в Україні.

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"Дивитися на це – неймовірно боляче. Деніз Браун закликала до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності, і засудила те, що російські війська протягом останнього тижня майже щоночі обстрілювали Одесу завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталась 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків.

Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) висловила глибоке занепокоєння та засудила дії російських військових, які атакували історичний центр Одеси. Серед пошкоджених місць — Спасо-Преображенський собор, стародавня релігійна пам'ятка, заснована наприкінці XVIII століття.

Росіяни влучили ракетою у найбільший православний храм Одеси — Свято-Преображенський собор. Він розташований у самому центрі міста, який входить до історичної спадщини ЮНЕСКО. Редакція Новини.LIVE підготувала історичну довідку багатостраждальної святині, в історії якої є народження, знищення та нове відродження.