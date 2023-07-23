Історія Спасо-Преображенського собору в Одесі

Наслідки влучання ракети у храм. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі росіяни влучили ракетою у найбільший православний храм Одеси — Свято-Преображенський собор. Він розташований у самому центрі міста, який входить до історичної спадщини ЮНЕСКО.

Редакція Новини.LIVE підготувала історичну довідку багатостраждальної святині, в історії якої є народження, знищення та нове відродження.

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Історія святині

Соборна площа в Одесі здавна була головною площею міста, де проходили всі урочистості. Саме тут вирішили збудувати великий храм, який міг би вмістити достатню кількість вірян. Тому у 1794 році було освячено місце під зведення церкви на честь Миколи Чудотворця, а в 1795-му — закладено перший камінь.

Спасо-Преображенський собор, 1854. Фото: google

Спорудження храму відбувалося за проєктом інженера Вонрезанта та завершилося у травні 1808 року. Головний вівтар було освячено в ім'я Преображення Господнього, саме тому собор почав іменуватися Спасо-Преображенським. Новому храму бракувало тільки дзвіниці, проєкт якої затвердили у 1825 році, а в 1837-му завершили будівництво.

Знищення комуністами

Після становлення червоної влади у 1922 році почалося масове гоніння на релігію. Виключенням не стала й одеська святиня. У 1936 році зруйнований за рішенням радянської влади як такий, що не представляє архітектурної та культурної цінності. Храм розібрали по камінчику та розграбували, на його місці звели розважальний комплекс.

Відновлення храму

Після здобуття Україною незалежності Спасо-Преображенський собор вирішили відбудувати. У 1996–1999 роках відбулися розкопки, винайдено старий фундамент святині. Перше богослужіння у храмі після відновлення відбулося аж у 2005 році.

Відновлений у 2005 році собор. Фото: Одеська міська рада

Росіяни знов пошкодили святиню

Близько другої ночі 23 липня 2023 року під час масованої атаки на Одесу російські військові знову пошкодили святиню. Одна з ракет відхилилася від курсу та влучила у дзвіницю храму. Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.