Дважды разрушен россиянами: история Спасо-Преображенского собора в Одессе
Сегодня ночью россияне попали ракетой в самый православный храм Одессы — Свято-Преображенский собор. Он находится в самом центре города, который входит в историческое наследие ЮНЕСКО.
Редакция Новини.LIVE подготовила историческую справку многострадальной святыни, в истории которой есть рождение, уничтожение и новое возрождение.
История святыни
Соборная площадь в Одессе давно была главной площадью города, где проходили все торжества. Именно здесь решили построить большой храм, который мог бы вместить достаточное количество верующих. Поэтому в 1794 году было освящено место под строительство церкви в честь Николая Чудотворца, а в 1795-м — заложен первый камень.
Строительство храма осуществлялось по проекту инженера Вонрезанта и завершилось в мае 1808 года. Главный алтарь был освящен во имя Преображения Господня, именно поэтому собор стал именоваться Спасо-Преображенским. Новому храму не хватало только колокольни, проект которой утвердили в 1825 году, а в 1837-м завершили строительство.
Уничтожение коммунистами
После становления красной власти в 1922 году началось массовое гонение на религию. Исключением не стала и одесская святыня. В 1936 году разрушен по решению советской власти как не представляющий архитектурной и культурной ценности. Храм разобрали по камешку и разграбили, на его месте построили развлекательный комплекс.
Восстановление храма
После обретения Украиной независимости Спасо-Преображенский собор решили отстроить. В 1996–1999 годах провели раскопки, найден старый фундамент святыни. Первое богослужение в храме после восстановления состоялось только в 2005 году.
Россияне снова повредили святыню
Около двух ночи 23 июля 2023 года во время массированной атаки на Одессу российские военные снова повредили святыню. Одна из ракет отклонилась от курса и попала в колокольню храма. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы.