История Спасо-Преображенского собора в Одессе

Последствия попадания ракеты в храм. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ночью россияне попали ракетой в самый православный храм Одессы — Свято-Преображенский собор. Он находится в самом центре города, который входит в историческое наследие ЮНЕСКО.

Редакция Новини.LIVE подготовила историческую справку многострадальной святыни, в истории которой есть рождение, уничтожение и новое возрождение.

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История святыни

Соборная площадь в Одессе давно была главной площадью города, где проходили все торжества. Именно здесь решили построить большой храм, который мог бы вместить достаточное количество верующих. Поэтому в 1794 году было освящено место под строительство церкви в честь Николая Чудотворца, а в 1795-м — заложен первый камень.

Спасо-Преображенский собор, 1854 год. Фото: google

Строительство храма осуществлялось по проекту инженера Вонрезанта и завершилось в мае 1808 года. Главный алтарь был освящен во имя Преображения Господня, именно поэтому собор стал именоваться Спасо-Преображенским. Новому храму не хватало только колокольни, проект которой утвердили в 1825 году, а в 1837-м завершили строительство.

Уничтожение коммунистами

После становления красной власти в 1922 году началось массовое гонение на религию. Исключением не стала и одесская святыня. В 1936 году разрушен по решению советской власти как не представляющий архитектурной и культурной ценности. Храм разобрали по камешку и разграбили, на его месте построили развлекательный комплекс.

Восстановление храма

После обретения Украиной независимости Спасо-Преображенский собор решили отстроить. В 1996–1999 годах провели раскопки, найден старый фундамент святыни. Первое богослужение в храме после восстановления состоялось только в 2005 году.

Восстановленный в 2005 году собор. Фото: Одесский городской совет

Россияне снова повредили святыню

Около двух ночи 23 июля 2023 года во время массированной атаки на Одессу российские военные снова повредили святыню. Одна из ракет отклонилась от курса и попала в колокольню храма. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы.