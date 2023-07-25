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"Смотреть на это — невероятно больно": Дениз Браун о соборе в Одессе

25 июля 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Смотреть на это — невероятно больно": Дениз Браун о соборе в Одессе
Разбитый собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Гуманитарная координаторка в Украине Дениз Браун побывала в разрушенном Спасо-Преображенском соборе в Одессе. Она призвала к немедленному установлению справедливости и привлечению ответственных лиц к наказанию за преступления.

Об этом сообщили в telegram-канале Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

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"Смотреть на это — невероятно больно. Дениз Браун призвала к установлению справедливости и привлечения к ответственности, и осудила то, что российские войска в течение последней недели почти каждую ночь обстреливали Одессу нанося ущерб гражданской инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов.

Отметим, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила глубокую обеспокоенность и осудила действия российских военных, атаковавших исторический центр Одессы. Среди поврежденных мест – Спасо-Преображенский собор, древняя религиозная достопримечательность, основанная в конце XVIII века.

Россияне попали ракетой в самый большой православный храм Одессы - Свято-Преображенский собор. Он расположен в самом центре города, который входит в историческое наследие ЮНЕСКО. Редакция Новини.LIVE подготовила историческую справку многострадальной святыни, в истории которой есть рождение, уничтожение и новое возрождение.

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