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Италия поможет реконструировать уничтоженный собор в Одессе

11 августа 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Италия поможет реконструировать уничтоженный собор в Одессе
Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. В результате ракетной атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, находящийся в центре города. Правительство Италии решило помочь его реконструировать.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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"Спасибо правительству Италии за решение помочь реконструировать Свято-Преображенский собор, который был значительно поврежден российской ракетой 23 июля. Настоящие друзья познаются в беде", — написал Олег Кипер.

Сообщение начальника Одесской ОВА. Фото: скриншот
Сообщение начальника Одесской ОВА. Фото: скриншот

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил по меньшей мере 5 видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждено немало памятников архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. Всего в результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

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