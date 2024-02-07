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Франция поможет Одесчине в послевоенном восстановлении — о чем идет речь

7 февраля 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Франция поможет Одесчине в послевоенном восстановлении — о чем идет речь
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 7 февраля, в Одессу посетила французская делегация. Во время встречи с областными властями стороны договорились о содействии страны ЕС в восстановлении региона.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, больше внимания Франция уделит именно логистике и разминированию Черного моря от российских мин.

"Ожидаем привлечь дополнительную помощь для региона, а также способствовать реализации совместных проектов по восстановлению Одесской области", — сказал Кипер.

Что еще планируют сделать

Кроме того, Франция заинтересована в восстановлении критической и транспортной инфраструктуры. Также под пристальным контролем будет находиться культурное наследие, в частности, исторический центр, который находится под защитой ЮНЕСКО.

"Господин Пьер Эльброн отметил, что Французская Республика осуждает российские атаки и выражает всестороннюю поддержку украинскому народу", — добавил глава ОВА.

Напомним, ранее правительство Италии решило помочь реконструировать собор, который был разрушен в результате ракетной атаки.

Также мы писали, что японская Йокогама поможет Одессе в ремонте городской инфраструктуры. Речь идет об объектах, пострадавших в результате российских ракетных и дроновых ударов.

Одесса
Франция
Одесская область
Новости Одессы
восстановление
помощь
Олег Кипер

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