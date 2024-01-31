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Японія допоможе у відновленні Одеси — як саме

31 січня 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Японія допоможе у відновленні Одеси — як саме
Засідання з японськими партнерами. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Японська Йокогама допоможе Одесі у ремонті міської інфраструктури. Йдеться про обʼєкти, які постраждали внаслідок російських ракетних та дронових ударів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією відомства, йдеться про великий досвід японської сторони у побудові різноманітних інфраструктурних об’єктів, який може буди корисний під час відновлення міських комунікацій.  Саме тому Йокогама прийшла на допомогу місту-побратиму.

"Вдячні нашим японським партнерам за постійну підтримку та їхню солідарність з нами!", — йдеться в повідомленні

Міжнародна допомога Одещині

Зазначимо, що Японія з перших днів війни допомагає Одеській області у подоланні наслідків російської агресії. Зокрема, завдяки партнерам критична інфраструктура регіону впоралася із забезпеченням теплом та водою.

Нагадаємо, що під час терористичних атак російських агресорів проти об'єктів енергопостачання, Йокогама також надавала допомогу для екстреного відновлення і допомагала залучати інші структури, зокрема Японське агентство міжнародного співробітництва.

Раніше ми повідомляли, що від Йокогами Одеса отримала і модульний шпиталь з усім необхідним обладнанням.

Додамо, Україна та Японія підписали угоду про надання захисної зброї для ЗСУ. В угоді йшлося про бронежилет, шоломи, медикаменти та інші різноманітні знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

Одеса
Японія
Одеська область
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