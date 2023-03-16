Японія допоможе Одесі відновити критичну інфраструктуру

Між Йокогамою та Одесою підписано меморандум

У рамках офіційного візиту одеської делегації до міста-побратима Йокогами, Геннадій Труханов зустрівся з мером японського міста, паном Такехару Яманакою. Основною темою зустрічі стало обговорення майбутньої співпраці між містами та питання розбудови критичної інфраструктури Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Під час зустрічі мери міст обговорили можливості співробітництва в галузі сталого розвитку. Як результат плідної роботи сторін, було укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку технічного співробітництва в цій сфері.

"Побратимство між Одесою та Йокогамою – це не просто формальність, а тісний зв’язок між нашими народами, який відіграє для нас надважливу роль та має символічне значення", — сказав Геннадій Труханов.

Йокогама зобов'язується залучити різні компанії, включаючи державне Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), для надання необхідної допомоги в цьому процесі.

Це співробітництво між містами дозволить Одесі отримати цінні знання та досвід у розбудові інфраструктури від японських експертів. До того ж відновлення та розбудова критичної інфраструктури є важливим етапом для покращення якості життя мешканців міста та забезпечення його сталого розвитку.

Нагадаємо, що ще на початку березня Україна та Японія підписали угоду про надання захисної зброї для ЗСУ. В угоді йшлося про бронежилет, шоломи, медикаменти та інші різноманітні знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

Також японська Йокогама передала нашому місту кілька партій очищувачів води Mizuhime. Потужні фільтри кожного такого пристрою можуть забезпечити до 300 літрів питної води на годину. Частина очисних фільтрів також була передана сусідньому Миколаєву, в якому були значні проблеми з водопостачанням.