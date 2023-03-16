Япония поможет Одессе восстановить критическую инфраструктуру

Между Йокогамой и Одессой подписан меморандум

В рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогамы, Геннадий Труханов встретился с мэром японского города, г-ном Такехару Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В ходе встречи мэры городов обсудили возможности сотрудничества в области устойчивого развития. Как результат плодотворной работы сторон был заключен Меморандум о взаимопонимании по развитию технического сотрудничества в этой сфере.

"Побратимство между Одессой и Йокогамой — это не просто формальность, а тесная связь между нашими народами, которая играет для нас важную роль и имеет символическое значение", — сказал Геннадий Труханов.

Йокогама обязуется привлечь разные компании, включая государственное Японское агентство международного сотрудничества (JICA), для оказания необходимой помощи в этом процессе.

Это сотрудничество между городами позволит Одессе получить ценные знания и опыт развития инфраструктуры от японских экспертов. К тому же, восстановление и развитие критической инфраструктуры является важным этапом для улучшения качества жизни жителей города и обеспечения его устойчивого развития.

Напомним, что еще в начале марта Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении защитного оружия для ВСУ. В соглашении речь шла о бронежилетах, шлемах, медикаментах и других разнообразных орудиях для использования в чрезвычайных ситуациях.

Также японская Йокогама передала нашему городу несколько партий очистителей воды Mizuhime. Мощные фильтры каждого устройства могут обеспечить до 300 литров питьевой воды в час. Часть очистных фильтров также была передана соседнему Николаеву, где были значительные проблемы с водоснабжением.