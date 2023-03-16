Япония поможет Одессе восстановить критическую инфраструктуру
В рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогамы, Геннадий Труханов встретился с мэром японского города, г-ном Такехару Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"
-
СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу
-
Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта
-
Эстония передаст Украине снайперское оружие и спецснаряжение
-
Мэр Ирпеня рассказал о восстановлении зданий в городе, которые повредили оккупанты
-
Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина
-
Россия ищет союзников в Ближнем Востоке и Африке из-за дефицита боеприпасов и вооружения, — разведка
-
Португалия согласилась помогать в экспорте украинской продукции: детали
-
Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе после операции на улицу уже не вернется
-
Сколько новой техники рф уничтожили украинские военные: ответ ВСУ
В ходе встречи мэры городов обсудили возможности сотрудничества в области устойчивого развития. Как результат плодотворной работы сторон был заключен Меморандум о взаимопонимании по развитию технического сотрудничества в этой сфере.
"Побратимство между Одессой и Йокогамой — это не просто формальность, а тесная связь между нашими народами, которая играет для нас важную роль и имеет символическое значение", — сказал Геннадий Труханов.
Йокогама обязуется привлечь разные компании, включая государственное Японское агентство международного сотрудничества (JICA), для оказания необходимой помощи в этом процессе.
Это сотрудничество между городами позволит Одессе получить ценные знания и опыт развития инфраструктуры от японских экспертов. К тому же, восстановление и развитие критической инфраструктуры является важным этапом для улучшения качества жизни жителей города и обеспечения его устойчивого развития.
Напомним, что еще в начале марта Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении защитного оружия для ВСУ. В соглашении речь шла о бронежилетах, шлемах, медикаментах и других разнообразных орудиях для использования в чрезвычайных ситуациях.
Также японская Йокогама передала нашему городу несколько партий очистителей воды Mizuhime. Мощные фильтры каждого устройства могут обеспечить до 300 литров питьевой воды в час. Часть очистных фильтров также была передана соседнему Николаеву, где были значительные проблемы с водоснабжением.