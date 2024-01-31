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Япония поможет в восстановлении Одессы — как именно

31 января 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Япония поможет в восстановлении Одессы — как именно
Заседания с японскими партнерами. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Японская Йокогама поможет Одессе в ремонте городской инфраструктуры. Речь идет об объектах, пострадавших в результате российских ракетных и дроновых ударов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации ведомства, речь идет о большом опыте японской стороны в построении различных инфраструктурных объектов, который может быть полезен при восстановлении городских коммуникаций. Именно поэтому Йокогама пришла на помощь городу-побратиму.

"Благодарим наших японских партнеров за постоянную поддержку и их солидарность с нами!", — говорится в сообщении

Международная помощь Одесской области

Япония с первых дней войны помогает Одесской области в преодолении последствий российской агрессии. В частности, благодаря партнерам критическая инфраструктура региона справилась с обеспечением теплом и водой.

Напомним, что во время террористических атак российских агрессоров против объектов энергоснабжения Йокогама также оказывала помощь для экстренного восстановления и помогала привлекать другие структуры, в частности Японское агентство международного сотрудничества.

Ранее мы сообщали, что от Йокогамы Одесса получила и модульный госпиталь со всем необходимым оборудованием.

Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении защитного оружия для ВСУ. В соглашении речь шла о бронежилетах, шлемах, медикаментах и других разнообразных орудиях для использования в чрезвычайных ситуациях.

Одесса
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городской совет
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