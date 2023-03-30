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Японія передасть Одесі модульні лікарні: коли вони прибудуть

30 березня 2023 18:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Їх виготовляє компанія  Sansei Corporation
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Місто-побратим Йокогама передасть Одесі модульну мобільну лікарню. В ній вже буду встановлено сучасне обладнання та комп’ютерний томограф.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання виконавчого комітету.

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"Нами досягнута домовленість про передачу Одесі модульного шпиталю, який матиме сучасний мамограф, рентген, апарат УЗД та фіброгастроскоп. Доки цей шпиталь буде готуватися, Японія передає нам автономний модульний комп’ютерний томограф, очікуємо ми його в Одесі вже за 2-3 місяці", — зазначив Геннадій Труханов. 

Під час робочого візиту до Японії Труханов ознайомився з принципом роботи та функціоналом модульних лікарень, а також медичного обладнання, яким вони комплектуються.

Робочий візит делегації Одеси до Йокогами

У рамках офіційного візиту одеської делегації до міста-побратима Йокогами, Геннадій Труханов зустрівся з мером японського міста, паном Такехару Яманакою. Основною темою зустрічі стало обговорення майбутньої співпраці між містами та питання розбудови критичної інфраструктури Одеси.

Також було вирішено, що туристичний символ Одеси "Якір-серце" передадуть місту-побратиму Йокогамі. Поки мер японського міста отримав мініатюрне зображення символу. Про скандал навколо туристичного символу читайте в матеріалі

Нагадаємо, що ще на початку березня Україна та Японія підписали угоду про надання захисної зброї для ЗСУ. В угоді йшлося про бронежилет, шоломи, медикаменти та інші різноманітні знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

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