Япония передаст Одессе модульные больницы: когда они прибудут

Их производит компания Sansei Corporation

Город-побратим Йокогама передаст Одессе модульную мобильную больницу. В нем уже будет установлено современное оборудование и компьютерный томограф.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета.

"Нами достигнута договоренность о передаче Одессе модульного госпиталя, который будет иметь современный маммограф, рентген, аппарат УЗИ и фиброгастроскоп. Пока этот госпиталь будет готовиться, Япония передает нам автономный модульный компьютерный томограф, ожидаем мы его в Одессе уже через 2-3 месяца", – отметил Геннадий Труханов.

Во время рабочего визита в Японию Труханов ознакомился с принципом работы и функционалом модульных больниц, а также комплектующими медицинское оборудование.

Рабочий визит делегации Одессы в Йокогаму

В рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогамы, Геннадий Труханов встретился с мэром японского города, г-ном Такехару Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.

Также было решено, что туристический символ Одессы "Якорь-сердце" передадут городу-побратиму Йокогами. Пока мэр японского города получил миниатюрное изображение символа. О скандале вокруг туристического символа читайте в материале.

Напомним, что еще в начале марта Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении защитного оружия для ВСУ. В соглашении речь шла о бронежилетах, шлемах, медикаментах и других разнообразных орудиях для использования в чрезвычайных ситуациях.