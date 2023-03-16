Скандальний туристичний символ Одеси "Якір-серце" подарують японському місту Йокогама

"Якір-серце" створила студія російського дизайнера

Туристичний символ Одеси "Якір-серце" передадуть місту-побратиму Йокогамі. Поки мер японського міста отримав мініатюрне зображення символу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Під час зустрічі з мером міста Йокогама Одеський міський голова символічно передав табличку пану Такехару Яманака, для майбутнього її встановлення на фундаменті "Якоря-серця".

"Ця скульптура є лише незначним знаком вдячності за всебічну підтримку у такий скрутний час",— сказав Труханов.

Скандал навколо туристичного символу

Одеса збирається змінити свій туристичний логотип, який використовувався протягом десяти років. Дизайн логотипа належить російському дизайнеру Артемію Лебедєву, який відкрито підтримує російську агресію.

Депутатка Олександра Ковальчук пропонує зміну символу, стверджуючи, що бренд, візуальний стиль, айдентика українського міста не можуть бути розроблені російськими дизайнерами.

Пропозиція про зміну логотипа з'явилася після приїзду Лебедєва на окуповану територію. Він заліз на дах Запорізької АЕС і зробив фото звідти для свого інстаграму із саркастичним дописом.

"Тут прям суперкомбо — потрапити на атомну електростанцію (це завжди непросто) на території України, куди особистим указом Зеленського мені заборонено в'їзд із січня цього року ще на п'ять років", — написав Лебедєв.

Нагадаємо, що символ якір-серце широко відомий за межами міста. Статуї з цим символом щороку передають містам-побратимам. В червні, вже під час війни, на засіданні сесії Одеської міської ради депутати підтримали рішення про встановлення партнерських відносин між Одесою та Маямі й Маямі Біч (США). Побратимам передадуть монумент, де відтворено саме цей туристичний символ Одеси.