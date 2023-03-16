Скандальный туристический символ Одессы "Якорь-сердце" подарят японскому городу Йокогама
Туристический символ Одессы "Якорь-сердце" передадут городу-побратиму Йокогами. Пока мэр японского города получил миниатюрное изображение символа.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Во время встречи с мэром города Йокогама Одесский городской голова символически передал табличку Такехару Яманаку для будущего ее установки на фундаменте "Якоря-сердца".
"Эта скульптура является лишь незначительным знаком благодарности за всестороннюю поддержку в столь затруднительное время", — сказал Труханов.
Скандал вокруг символа туристов
Одесса собирается сменить свой туристический логотип, который использовался в течение десяти лет. Дизайн логотипа принадлежит российскому дизайнеру Артемию Лебедеву, открыто поддерживающему российскую агрессию.
Депутат Александра Ковальчук предлагает смену символа, утверждая, что бренд, визуальный стиль, айдентика украинского города не могут быть разработаны российскими дизайнерами.
Предложение об изменении логотипа появилось по приезде Лебедева на оккупированную территорию. Он залез на крышу Запорожской АЭС и сделал фото оттуда для своего инстаграм с саркастической надписью.
"Здесь прямо суперкомбо — попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне запрещен въезд с января этого года еще на пять лет", — написал Лебедев.
Напомним, что символ якорь-сердца широко известен за пределами города. Статуи с этим символом ежегодно передают городам-побратимам. В июне, уже во время войны, на заседании сессии Одесского городского совета депутаты поддержали решение об установлении партнерских отношений между Одессой и Майами и Майами Бич (США). Собратьям передадут монумент, где воссоздан именно этот туристический символ Одессы.