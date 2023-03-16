Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Скандальный туристический символ Одессы "Якорь-сердце" подарят японскому городу Йокогама arrow

Скандальный туристический символ Одессы "Якорь-сердце" подарят японскому городу Йокогама

16 марта 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Якорь-сердце" создала студия российского дизайнера
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Туристический символ Одессы "Якорь-сердце" передадут городу-побратиму Йокогами. Пока мэр японского города получил миниатюрное изображение символа.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Во время встречи с мэром города Йокогама Одесский городской голова символически передал табличку Такехару Яманаку для будущего ее установки на фундаменте "Якоря-сердца".

"Эта скульптура является лишь незначительным знаком благодарности за всестороннюю поддержку в столь затруднительное время", — сказал Труханов.

Скандал вокруг символа туристов

Одесса собирается сменить свой туристический логотип, который использовался в течение десяти лет. Дизайн логотипа принадлежит российскому дизайнеру Артемию Лебедеву, открыто поддерживающему российскую агрессию.

Депутат Александра Ковальчук предлагает смену символа, утверждая, что бренд, визуальный стиль, айдентика украинского города не могут быть разработаны российскими дизайнерами.

Предложение об изменении логотипа появилось по приезде Лебедева на оккупированную территорию. Он залез на крышу Запорожской АЭС и сделал фото оттуда для своего инстаграм с саркастической надписью.

"Здесь прямо суперкомбо — попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне запрещен въезд с января этого года еще на пять лет", — написал Лебедев.

Напомним, что символ якорь-сердца широко известен за пределами города. Статуи с этим символом ежегодно передают городам-побратимам. В июне, уже во время войны, на заседании сессии Одесского городского совета депутаты поддержали решение об установлении партнерских отношений между Одессой и Майами и Майами Бич (США). Собратьям передадут монумент, где воссоздан именно этот туристический символ Одессы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:37 Харьковщина готовится к посевной – в этом году засеят на 18% гектаров больше

16:27 Суд посадил за решетку экс-прокурора Донецкой области за получение взятки

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

16:20 В Одессе разъяснили порядок зачисления первоначальников в школу

16:17 В Украину прибыли первые французские танки AMX-10 RC

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:03 Подоляк назвал пожар в здании ФСБ конфликтом внутри страны

15:52 Путин заявил, что после санкций у россии больше возможностей для бизнеса, — СМИ

Новина з відео

15:50 В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

15:42 Фьюри не допустит реванш против Усика по одной причине

Оновлено

15:41 В Днепропетровской области разоблачены мошенники сall-центров, которые обманывали людей с ЕС

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

Новина з відео

15:50 В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

Новина з відео

13:55Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе, после операции на улицу уже не вернется

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Новина з відео

11:16 Россияне существенно увеличили количество обстрелов на Луганском фронте, — Гайдай

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовой Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Актуальное по теме

None 16 Март 16:37

Харьковщина готовится к посевной – в этом году засеят на 18% гектаров больше

None 16 Март 16:25

Суд посадил за решетку экс-прокурора Донецкой области за получение взятки

None 16 Март 16:28

Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

None 16 Март 15:13

В Одессе разъяснили порядок зачисления первоначальников в школу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB