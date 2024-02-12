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Росіяни двічі від початку року використовували "Калібри" з моря, — Гуменюк

12 лютого 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни двічі від початку року використовували "Калібри" з моря, — Гуменюк
Запуск "Калібрів" з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку 2024 року ворог двічі використовував "Калібри" під час масованих обстрілів території України. Обидва рази було випущено три ракети, що може свідчити про певні проблеми з їхнім запуском. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За словами військової, "Калібри" використовувалися 2 січня та 7 лютого та були випущені у бік столиці. 

"Пуск трьох ракет може свідчити про певні проблеми — наприклад, одна з них заклинила чи не вийшла. Це пояснюється зносом ракетоносіїв", — наголосила Наталя Гуменюк.

Ворог готує нову масовану атаку

Крім того, речниця "Півдня" зазначила, що останні масовані атаки дронами можуть свідчити до підготовки чергового ракетного удару. Адже найчастіше ворог використовує БпЛА саме для розвідки місць дислокації ППО.

"Такі атаки, коли розгалужено розсилаються дрони в різні регіони України, передують наступним ракетним атакам. Але зараз пройшло вже не так багато часу від попередньої, тож зараз ворог лише готує певний арсенал озброєння", — сказала військова. 

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, у Чорному морі вирує шторм. Попри це ворог вивів на чергування споряджені ракетоносії, тож загроза обстрілів залишається високою. 

Також ми писали, що повітряні сили Збройних сил України заявили, що внаслідок чергової російської атаки на Україну в понеділок, 12 лютого, вдалося збити 14 безпілотників та одну ракету. Всього ворог запустив 17 БпЛА.

Додамо, під час останньої дронової атаки на Одеську область, ворожий безпілотник впав неподалік від кордону у Молдові. Відомо, що силам ППО його вдалося збити у межах Рені, однак він залетів на територію сусідньої країни. 

Одеса
війна
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
ракета
Наталія Гуменюк

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