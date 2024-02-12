Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне дважды с начала года использовал "Калибры" с моря, — Гуменюк arrow

Россияне дважды с начала года использовал "Калибры" с моря, — Гуменюк

12 февраля 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне дважды с начала года использовал "Калибры" с моря, — Гуменюк
Запуск "Калибров" с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала 2024 года враг дважды использовал "Калибры" при массированных обстрелах территории Украины. Оба раза были выпущены три ракеты, что может свидетельствовать об определенных проблемах с их запуском.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По словам военной, "Калибры" использовались 2 января и 7 февраля и были выпущены в сторону столицы.

"Пуск трех ракет может свидетельствовать об определенных проблемах — например, одна из них заклинила или не вышла. Это объясняется износом ракетоносителей", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Враг готовит новую массированную атаку

Кроме того, спикер "Юга" отметила, что последние массированные атаки дронами могут свидетельствовать к подготовке очередного ракетного удара. Ведь чаще всего враг использует БпЛА именно для разведки мест дислокации ПВО.

"Такие атаки, когда разветвленно рассылаются дроны в разные регионы Украины, предшествуют следующим ракетным атакам. Но сейчас прошло уже не так много времени от предыдущей, поэтому сейчас враг готовит определенный арсенал вооружения", — сказала военная.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в Черном море бушует шторм. Несмотря на это, враг вывел на дежурство снаряженные ракетоносители, поэтому угроза обстрелов остается высокой.

Также мы писали, что воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что в результате очередной российской атаки на Украину в понедельник, 12 февраля, удалось сбить 14 беспилотников и одну ракету. Всего враг запустил 17 БпЛА.

Добавим, во время последней дроновой атаки на Одесскую область вражеский беспилотник упал неподалеку от границы в Молдове. Известно, что силам ПВО удалось сбить в пределах Рени, однако он залетел на территорию соседней страны.

Одесса
война
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
ракета
Наталия Гуменюк

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме