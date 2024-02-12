Россияне дважды с начала года использовал "Калибры" с моря, — Гуменюк

Запуск "Калибров" с моря. Фото: росСМИ

С начала 2024 года враг дважды использовал "Калибры" при массированных обстрелах территории Украины. Оба раза были выпущены три ракеты, что может свидетельствовать об определенных проблемах с их запуском.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По словам военной, "Калибры" использовались 2 января и 7 февраля и были выпущены в сторону столицы.

"Пуск трех ракет может свидетельствовать об определенных проблемах — например, одна из них заклинила или не вышла. Это объясняется износом ракетоносителей", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Враг готовит новую массированную атаку

Кроме того, спикер "Юга" отметила, что последние массированные атаки дронами могут свидетельствовать к подготовке очередного ракетного удара. Ведь чаще всего враг использует БпЛА именно для разведки мест дислокации ПВО.

"Такие атаки, когда разветвленно рассылаются дроны в разные регионы Украины, предшествуют следующим ракетным атакам. Но сейчас прошло уже не так много времени от предыдущей, поэтому сейчас враг готовит определенный арсенал вооружения", — сказала военная.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в Черном море бушует шторм. Несмотря на это, враг вывел на дежурство снаряженные ракетоносители, поэтому угроза обстрелов остается высокой.

Также мы писали, что воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что в результате очередной российской атаки на Украину в понедельник, 12 февраля, удалось сбить 14 беспилотников и одну ракету. Всего враг запустил 17 БпЛА.

Добавим, во время последней дроновой атаки на Одесскую область вражеский беспилотник упал неподалеку от границы в Молдове. Известно, что силам ПВО удалось сбить в пределах Рени, однако он залетел на территорию соседней страны.