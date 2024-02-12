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РФ вивела ракетоносії з "Калібрами" у Чорне море під час шторму

12 лютого 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ вивела ракетоносії з "Калібрами" у Чорне море під час шторму
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 12 лютого, у Чорному морі вирує шторм. Попри це ворог вивів на чергування споряджені ракетоносії, тож загроза обстрілів залишається високою. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебуває 5 кораблів з 16 "Калібрами";
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 7 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 15 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден. 

Також ми писали, що військові продемонстрували процес обстеження морських акваторій за допомогою сучасних безпілотних систем V2MAG. Ці системи, розроблені для обстеження територій перед розмінуванням, і вже успішно використовувалися під час роботи з сільськогосподарськими землями на деокупованих територіях.

Додамо, OSINT-дослідник MT Anderson опублікував свіжі супутникові знімки порту в Феодосії. З них зрозуміло, що Чорноморський флот Росії більше не тримає там свої кораблі. Наразі всі вони переведені в інші місця. 

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