РФ вывела ракетоносители с "Калибрами" в Черное море во время шторма
Сегодня, 12 февраля, в Черном море бурлит шторм. Несмотря на это, враг вывел на дежурство снаряженные ракетоносители, поэтому угроза обстрелов остается высокой.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море находится 5 кораблей с 16 "Калибрами";
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 15 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.
Также мы писали, что военные продемонстрировали процесс обследования морских акваторий с помощью современных беспилотных систем V2MAG. Эти системы, разработанные для обследования территорий перед разминированием, уже успешно использовались при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.
Добавим, OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал свежие спутниковые снимки порта в Феодосии. Из них ясно, что Черноморский флот России больше не держит там свои корабли. Все они переведены в другие места.
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