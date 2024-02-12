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РФ вывела ракетоносители с "Калибрами" в Черное море во время шторма

12 февраля 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ вывела ракетоносители с "Калибрами" в Черное море во время шторма
Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 12 февраля, в Черном море бурлит шторм. Несмотря на это, враг вывел на дежурство снаряженные ракетоносители, поэтому угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море находится 5 кораблей с 16 "Калибрами";
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 15 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Также мы писали, что военные продемонстрировали процесс обследования морских акваторий с помощью современных беспилотных систем V2MAG. Эти системы, разработанные для обследования территорий перед разминированием, уже успешно использовались при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.

Добавим, OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал свежие спутниковые снимки порта в Феодосии. Из них ясно, что Черноморский флот России больше не держит там свои корабли. Все они переведены в другие места.

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