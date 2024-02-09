У Чорному морі побільшало російських кораблів — причини

Російські кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 9 лютого, у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів. Після припинення шторму, ворог поновив чергування біля узбережжя РФ.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебуває 4 корабелі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 10 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, вночі 8 лютого росіяни атакували Одесу ударними дронами-камікадзе. Росіяни намагалися влучити у прибережну інфраструктуру, однак уламки дронів впали у житловому кварталі, де було пошкоджено недобудову та заклад освіти.

Також ми зазначили, що Росія активно продовжує чинити тиск на цивільне населення, вчергове погрожуючи висадкою десанту в Одеській області. Наразі в окупантів немає ресурсів для проведення такої масштабної інформації.