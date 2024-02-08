РФ відновила чергування у Чорному морі — скільки загрожує кораблів

Російський корабель на чергуванні. Фото: росЗМІ

Станом на 8 лютого у Чорному морі дещо вгамувався шторм та ворожий флот знову вийшов на бойове чергування. Наразі на рейді присутній корабель, який росіяни вивели під час дронової атаки вночі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебуває 1 корабель;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря не пройшло жодного судна;

до Чорного моря — 23 судна, 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, 8 лютого, вибухи о 00:10 пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Ворог атакував південь дронами-камікадзе.

Також ми писали, що у ніч проти 8 лютого російські окупанти атакували Україну 17 "шахедами". Українським захисникам вдалося збити 11 ворожих безпілотників.

Додамо, Росія анонсувала черговий масштабний наступ на Україну у найближчі місяці. Найактуальнішим напрямком називають південь, де ворог знову спробує висадити свій десант на узбережжі Чорного моря.