Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow РФ відновила чергування у Чорному морі — скільки загрожує кораблів arrow

РФ відновила чергування у Чорному морі — скільки загрожує кораблів

8 лютого 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ відновила чергування у Чорному морі — скільки загрожує кораблів
Російський корабель на чергуванні. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 8 лютого у Чорному морі дещо вгамувався шторм та ворожий флот знову вийшов на бойове чергування. Наразі на рейді присутній корабель, який росіяни вивели під час дронової атаки вночі. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебуває 1 корабель;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря не пройшло жодного судна;
  • до Чорного моря — 23 судна, 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, 8 лютого, вибухи о 00:10 пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Ворог атакував південь дронами-камікадзе.

Також ми писали, що у ніч проти 8 лютого російські окупанти атакували Україну 17 "шахедами". Українським захисникам вдалося збити 11 ворожих безпілотників.

Додамо, Росія анонсувала черговий масштабний наступ на Україну у найближчі місяці. Найактуальнішим напрямком називають південь, де ворог знову спробує висадити свій десант на узбережжі Чорного моря.

Одеса
війна
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі