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РФ возобновила дежурство в Черном море — сколько угрожает кораблям

8 февраля 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ возобновила дежурство в Черном море — сколько угрожает кораблям
Российский корабль на дежурстве. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 8 февраля в Черном море несколько утихомирился шторм и вражеский флот снова вышел на боевое дежурство. На рейде присутствует корабль, который россияне вывели во время дроновой атаки ночью.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море находится 1 корабль;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря не прошло ни одного судна;
  • к Черному морю — 23 судна, 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал юг дронами-камикадзе.

Также мы писали, что в ночь на 8 февраля российские кафиры атаковали Украину 17 "шахедами". Украинским защитникам удалось сбить 11 вражеских беспилотников.

Россия анонсировала очередное масштабное наступление на Украину в ближайшие месяцы. Самым актуальным направлением называют юг, где враг снова попытается взорвать свой десант на побережье Черного моря.

Одесса
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ВМС
Черное море
корабль
Одесская область
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