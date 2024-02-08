РФ возобновила дежурство в Черном море — сколько угрожает кораблям
По состоянию на 8 февраля в Черном море несколько утихомирился шторм и вражеский флот снова вышел на боевое дежурство. На рейде присутствует корабль, который россияне вывели во время дроновой атаки ночью.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море находится 1 корабль;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- до Азовского моря не прошло ни одного судна;
- к Черному морю — 23 судна, 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал юг дронами-камикадзе.
Также мы писали, что в ночь на 8 февраля российские кафиры атаковали Украину 17 "шахедами". Украинским защитникам удалось сбить 11 вражеских беспилотников.
Россия анонсировала очередное масштабное наступление на Украину в ближайшие месяцы. Самым актуальным направлением называют юг, где враг снова попытается взорвать свой десант на побережье Черного моря.
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