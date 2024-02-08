РФ возобновила дежурство в Черном море — сколько угрожает кораблям

Российский корабль на дежурстве. Фото: росСМИ

По состоянию на 8 февраля в Черном море несколько утихомирился шторм и вражеский флот снова вышел на боевое дежурство. На рейде присутствует корабль, который россияне вывели во время дроновой атаки ночью.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находится 1 корабль;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря не прошло ни одного судна;

к Черному морю — 23 судна, 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал юг дронами-камикадзе.

Также мы писали, что в ночь на 8 февраля российские кафиры атаковали Украину 17 "шахедами". Украинским защитникам удалось сбить 11 вражеских беспилотников.

Россия анонсировала очередное масштабное наступление на Украину в ближайшие месяцы. Самым актуальным направлением называют юг, где враг снова попытается взорвать свой десант на побережье Черного моря.