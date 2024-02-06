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Висадка російського десанту на Одещині неможлива, — Братчук

6 лютого 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Висадка російського десанту на Одещині неможлива, — Братчук
Тренування з висадки десанту. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія анонсувала черговий масштабний наступ на Україну у найближчі місяці. Найактуальнішим напрямком називають південь, де ворог знову спробує висадити свій десант на узбережжі Чорного моря. Однак наразі це зробити неможливо. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Я думаю, що така ідея є перш за все у бункерного діда, бо він живе зовсім в іншій реальності. Наразі висадка російського десанту на наше узбережжя неможлива, тому що немає компонентів, які забезпечують цю операцію", — сказав Братчук. 

РФ зазнає поразки на Чорному морі

Крім того, речник УДА зазначив, що висадити десант армії-агресорці завадить і те, що наразі у Чорному морі зменшилася кількість їхніх кораблів. Це і великі десантні, і ракетоносії, які мали б "прикривати" наступ. 

Нагадаємо,  Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден. 

Також ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення ситуація на півдні країни завжди залишалася під прицілом ворога. Росіяни не приховували свої наміри захопити його та відрізати Україну від Чорного моря. Попри усі заяви, наразі окупанти не зможуть ще раз провернути таку масштабну операцію.

Одеса
війна
російські війська
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
Сергій Братчук
десант

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