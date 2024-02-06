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Высадка российского десанта на Одесчине невозможна, — Братчук

6 февраля 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Высадка российского десанта на Одесчине невозможна, — Братчук
Тренировка по высадке десанта. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россия анонсировала очередное масштабное наступление на Украину в ближайшие месяцы. Самым актуальным направлением называют юг, где враг снова попытается высадить свой десант на побережье Черного моря. Однако это сделать невозможно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Я думаю, что такая идея есть прежде всего у бункерного деда, потому что он живет совсем в другой реальности. Сейчас высадка российского десанта на наше побережье невозможна, потому что нет компонентов, которые обеспечивают эту операцию", — сказал Братчук.

РФ терпит поражение на Черном море

Кроме того, спикер УДА отметил, что высадить десант армии-агрессорке помешает и то, что в Черном море уменьшилось количество их кораблей. Это и большие десантные, и ракетоносители, которые должны "прикрывать" наступление.

Напомним, Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Также мы писали, что с самого начала полномасштабного вторжения ситуация на юге страны всегда оставалась под прицелом врага. Россияне не скрывали своих намерений захватить его и отрезать Украину от Черного моря. Несмотря на все заявления, оккупанты не смогут еще раз провернуть столь масштабную операцию.

Одесса
война
российские войска
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
Сергей Братчук
десант

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