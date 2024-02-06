Высадка российского десанта на Одесчине невозможна, — Братчук

Тренировка по высадке десанта. Фото: росСМИ

Россия анонсировала очередное масштабное наступление на Украину в ближайшие месяцы. Самым актуальным направлением называют юг, где враг снова попытается высадить свой десант на побережье Черного моря. Однако это сделать невозможно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Я думаю, что такая идея есть прежде всего у бункерного деда, потому что он живет совсем в другой реальности. Сейчас высадка российского десанта на наше побережье невозможна, потому что нет компонентов, которые обеспечивают эту операцию", — сказал Братчук.

РФ терпит поражение на Черном море

Кроме того, спикер УДА отметил, что высадить десант армии-агрессорке помешает и то, что в Черном море уменьшилось количество их кораблей. Это и большие десантные, и ракетоносители, которые должны "прикрывать" наступление.

Напомним, Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Также мы писали, что с самого начала полномасштабного вторжения ситуация на юге страны всегда оставалась под прицелом врага. Россияне не скрывали своих намерений захватить его и отрезать Украину от Черного моря. Несмотря на все заявления, оккупанты не смогут еще раз провернуть столь масштабную операцию.