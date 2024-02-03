У Чорному морі поменшало ворожих кораблів — скільки на чергуванні

Кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ

Станом на ранок 3 лютого ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. Наразі відомо, що ракетоносії заведені у пункти базування, проте ситуація може змінитися. На рейді зараз спостерігаються два патрульні катери, які тримаються ближче до берегів РФ.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебуває 2 кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 15 суден, 4 прямували з протоки Босфор;

до Чорного моря — 10 суден, 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, під час опалювального сезону ворог майже не атакував критичну інфраструктуру в тилових містах України. Проте прифронтові міста щодня зазнають ударів, особливо підстанції. Це свідчить про високий пріоритет цих об'єктів для російських сил.

Також ми повідомляли, що сьогодні вранці вибухи лунали у Куп'янську, що на Харківщині. В місті багато пошкоджень. Російські окупанти атакували й Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.