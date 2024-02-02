Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Критична інфраструктура залишається в пріоритеті росіян, — Гуменюк arrow

Критична інфраструктура залишається в пріоритеті росіян, — Гуменюк

2 лютого 2024 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Критична інфраструктура залишається в пріоритеті росіян, — Гуменюк
Наслідки влучання у критичну інфраструктуру. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З настанням опалювального сезону ворог не здійснив жодної атаки на критичну інфраструктуру у тилових містах України, однак у прифронтових містах влучання у підстанції є майже кожного дня. Це свідчить про те, що ці обʼєкти залишаються пріоритетом для росіян. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Попри те, що у нас наразі на півдні України досить помірна зима, ворог все одно не припиняє енергетичного терору. Об'єкти критичної інфраструктури залишаються для нього пріоритетом", — сказала військова.

Як вчиняють енергетичний терор

Речниця ОК "Південь" зазначає, що зараз ворог шукає нові тактики для більш жорстких ударів з різного озброєння. 

 

"Росіяни починають вишукувати інші способи, якими можуть завдати ударів по наших потужностях", — додала Гуменюк. 

Нагадаємо, росіяни після припинення зернової угоди активніше стали атакувати припортову інфраструктуру України. Лише за останні пів року окупанти вгатили по зернових терміналах та логістиці понад сотню разів.  

Також ми писали, що в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста. 

Одеса
війна
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
критична інфраструктура
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі