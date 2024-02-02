Критична інфраструктура залишається в пріоритеті росіян, — Гуменюк

Наслідки влучання у критичну інфраструктуру. Фото: ДСНС

З настанням опалювального сезону ворог не здійснив жодної атаки на критичну інфраструктуру у тилових містах України, однак у прифронтових містах влучання у підстанції є майже кожного дня. Це свідчить про те, що ці обʼєкти залишаються пріоритетом для росіян.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Попри те, що у нас наразі на півдні України досить помірна зима, ворог все одно не припиняє енергетичного терору. Об'єкти критичної інфраструктури залишаються для нього пріоритетом", — сказала військова.

Як вчиняють енергетичний терор

Речниця ОК "Південь" зазначає, що зараз ворог шукає нові тактики для більш жорстких ударів з різного озброєння.

"Росіяни починають вишукувати інші способи, якими можуть завдати ударів по наших потужностях", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, росіяни після припинення зернової угоди активніше стали атакувати припортову інфраструктуру України. Лише за останні пів року окупанти вгатили по зернових терміналах та логістиці понад сотню разів.

Також ми писали, що в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста.