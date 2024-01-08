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В портах Великої Одеси завантажуються 39 суден

8 січня 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В портах Великої Одеси завантажуються 39 суден
Судна на завантаженні. Фото: Зернова біржа
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 8 січня в портах Одеси, Южного та Чорноморська знаходяться на завантаженні 39 суден. Ще 83 судна підтвердили готовність зайти до портів та експортувати 2,4 млн тонн вантажів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України. 

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За інформацією відомства, за 5 місяців роботи тимчасового коридору Україна експортувала морем майже 15 мільйонів тонн вантажів.

"З них 10 млн тонн — продукція українських аграріїв", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, з серпня чорноморським коридором до портів зайшло 469 нових суден.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала експорт збіжжя з портів Великої Одеси. Такими діями країна-агресорка ледь не створила штучний голод у світі. Однак вже за місяць Україна відкрила власні коридори для руху цивільних суден. 

Також ми писали, що до портів Великої Одеси прямує понад 14 тисяч вагонів із зерном. Наразі відомо, що цей показник збільшився майже вдвічі, порівняно з попереднім тижнем.

Додамо, з 1 січня Укрзалізниця проіндексувала ціни на низку послуг, повʼязаних із перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.

 

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