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Індексація від Укрзалізниці — як на Одещині зміниться перевезення вантажів

18 грудня 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Індексація від Укрзалізниці — як на Одещині зміниться перевезення вантажів
Залізнична станція у Рені. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З 1 січня Укрзалізниця збирається проіндексувати ціни на низку послуг, повʼязаних з перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця". 

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За інформацією відомства, індексація стосуватиметься перевезень, які надаються за вільними тарифами. Вона вступить в дію з 1 січня 2024 року.

"Повідомляємо щодо індексації цін на 4,8% на послуги відповідно до "Переліку цін на виконання робіт (послуг), пов’язаних з перевезенням вантажів, що надаються за вільними тарифами філією "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця", які вводяться в дію з 01.01.2024 року", — зазначили в УЗ.

Які послуги проіндексують

  • декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях;
  • інформаційні послуги; користування системою контролю використання кодів платника;
  • комплексну послугу з надання порожніх власних вагонів перевізника під навантаження на станції Рені, Джурджулешти і Галац; транспортно-експедиторські послуги;
  • використання рефрижераторного рухомого складу.

Нагадаємо, від початку грудня у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження збіжжя, яке доставляється залізницею. В середньому за добу наразі обробляється 901 вагон.

Також ми писали, що в Укрзалізниці побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість комплектуючих і матеріалів в поїзді  — вітчизняного виробництва.

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