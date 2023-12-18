Індексація від Укрзалізниці — як на Одещині зміниться перевезення вантажів

Залізнична станція у Рені. Фото: Укрінформ

З 1 січня Укрзалізниця збирається проіндексувати ціни на низку послуг, повʼязаних з перевезенням вантажу. Зокрема, йдеться про надання порожніх вагонів під навантаження на станціях Рені, Джурджулешти і Галац.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця".

Читайте також:

За інформацією відомства, індексація стосуватиметься перевезень, які надаються за вільними тарифами. Вона вступить в дію з 1 січня 2024 року.

"Повідомляємо щодо індексації цін на 4,8% на послуги відповідно до "Переліку цін на виконання робіт (послуг), пов’язаних з перевезенням вантажів, що надаються за вільними тарифами філією "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця", які вводяться в дію з 01.01.2024 року", — зазначили в УЗ.

Які послуги проіндексують

декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях;

інформаційні послуги; користування системою контролю використання кодів платника;

комплексну послугу з надання порожніх власних вагонів перевізника під навантаження на станції Рені, Джурджулешти і Галац; транспортно-експедиторські послуги;

використання рефрижераторного рухомого складу.

Нагадаємо, від початку грудня у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження збіжжя, яке доставляється залізницею. В середньому за добу наразі обробляється 901 вагон.

Також ми писали, що в Укрзалізниці побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість комплектуючих і матеріалів в поїзді — вітчизняного виробництва.