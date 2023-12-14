Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У грудні у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження зерна залізницею arrow

У грудні у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження зерна залізницею

14 грудня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У грудні у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження зерна залізницею
Вагони з зерном у порту. Фото: Агрополіт
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку грудня у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження збіжжя, яке доставляється залізницею. В середньому за добу на разі обробляється 901 вагон.

Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Читайте також:

За інформацією компанії, середньомісячний показник наразі становить на 42 вагони більше, ніж у листопаді.

Рух залізницею до портів

Зазначимо, що у напрямку морських портів рухається 6 712 вагонів із зерном. За тиждень цей показник зріс на 1 093 одиниці. Проте скорочується кількість вагонів із зерном, що прямують до Ізмаїлу — 231 одиниця. Це на 164 вагони менше, ніж тиждень тому.

"Збільшенню вивантаження у портах передусім заважають постійні повітряні тривоги (персонал портових операторів вимушений перебувати у бомбосховищах). Так, остання тривала майже 7 годин", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Також ми писали, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому їх необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі