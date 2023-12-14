У грудні у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження зерна залізницею

Вагони з зерном у порту. Фото: Агрополіт

Від початку грудня у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження збіжжя, яке доставляється залізницею. В середньому за добу на разі обробляється 901 вагон.

Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

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За інформацією компанії, середньомісячний показник наразі становить на 42 вагони більше, ніж у листопаді.

Рух залізницею до портів

Зазначимо, що у напрямку морських портів рухається 6 712 вагонів із зерном. За тиждень цей показник зріс на 1 093 одиниці. Проте скорочується кількість вагонів із зерном, що прямують до Ізмаїлу — 231 одиниця. Це на 164 вагони менше, ніж тиждень тому.

"Збільшенню вивантаження у портах передусім заважають постійні повітряні тривоги (персонал портових операторів вимушений перебувати у бомбосховищах). Так, остання тривала майже 7 годин", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Також ми писали, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому їх необхідно посилити та захистити від нападок ворога.