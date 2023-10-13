Експорт зерна — основна генерація прибутку України

Володимир Зеленський в Одесі 13 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Про це під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте розповів Президент України Володимир Зеленський.

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"Зерновий коридор важливий для України та усього світу. Ця індустрія дає можливість наповнювати бюджет, завдяки якому ми фінансуємо наших військових. Тому нам потрібно, що економіка жила. На жаль, сьогодні у наших портах ми не можемо дозволити собі експортувати інші продукти. Ми б хотіли говорити і про металургію, і енергетику, але наразі не маємо такої можливості", — сказав Президент.

Що потрібно для безпеки коридорів

Також Зеленський зазначив, що попри погрози та думку Російської Федерації, зернові коридори довели свою ефективність. Проте їм все ж таки необхідний додатковий захист та покращення.

страхування суден;

супроводження суден, за допомогою третіх країн;

протиповітряна оборона.

Нагадаємо, Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти.