Експорт зерна — основна генерація прибутку України, — Зеленський
Наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.
Про це під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте розповів Президент України Володимир Зеленський.
"Зерновий коридор важливий для України та усього світу. Ця індустрія дає можливість наповнювати бюджет, завдяки якому ми фінансуємо наших військових. Тому нам потрібно, що економіка жила. На жаль, сьогодні у наших портах ми не можемо дозволити собі експортувати інші продукти. Ми б хотіли говорити і про металургію, і енергетику, але наразі не маємо такої можливості", — сказав Президент.
Що потрібно для безпеки коридорів
Також Зеленський зазначив, що попри погрози та думку Російської Федерації, зернові коридори довели свою ефективність. Проте їм все ж таки необхідний додатковий захист та покращення.
- страхування суден;
- супроводження суден, за допомогою третіх країн;
- протиповітряна оборона.
Нагадаємо, Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони напередодні опалювального сезону. Зокрема, йдеться й про Одещину, де важливо не лише забезпечити теплом людей, а й захистити припортову інфраструктуру, яку намагаються знищити окупанти.
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