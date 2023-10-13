Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Экспорт зерна — основная генерация прибыли Украины, — Зеленский arrow

Экспорт зерна — основная генерация прибыли Украины, — Зеленский

13 октября 2023 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экспорт зерна - основная генерация прибыли Украины
Владимир Зеленский в Одессе 13 октября Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше всего вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

"Зерновой коридор важен для Украины и всего мира. Эта индустрия дает возможность наполнять бюджет, благодаря которому мы финансируем наших военных. Поэтому нам нужно, что экономика жила. К сожалению, сегодня в наших портах мы не можем позволить себе экспортировать другие продукты. Мы бы хотели говорить и о металлургии, и энергетике, но пока нет такой возможности", — сказал Президент.

Что нужно для безопасности коридоров

Также Зеленский отметил, что, несмотря на угрозы и мнение Российской Федерации, зерновые коридоры доказали свою эффективность. Однако им все же необходима дополнительная защита и улучшение.

  • страхование судов;
  • сопровождение судов с помощью третьих стран;
  • противовоздушная оборона.

Напомним, Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесчине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз