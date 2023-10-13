Экспорт зерна - основная генерация прибыли Украины

Владимир Зеленский в Одессе 13 октября Фото: Новини.LIVE

В настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше всего вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Зерновой коридор важен для Украины и всего мира. Эта индустрия дает возможность наполнять бюджет, благодаря которому мы финансируем наших военных. Поэтому нам нужно, что экономика жила. К сожалению, сегодня в наших портах мы не можем позволить себе экспортировать другие продукты. Мы бы хотели говорить и о металлургии, и энергетике, но пока нет такой возможности", — сказал Президент.

Что нужно для безопасности коридоров

Также Зеленский отметил, что, несмотря на угрозы и мнение Российской Федерации, зерновые коридоры доказали свою эффективность. Однако им все же необходима дополнительная защита и улучшение.

страхование судов;

сопровождение судов с помощью третьих стран;

противовоздушная оборона.

Напомним, Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет и об Одесчине, где важно не только обеспечить теплом людей, но и защитить припортовую инфраструктуру, которую пытаются уничтожить оккупанты.