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В декабре в портах Большой Одессы увеличилась выгрузка зерна по железной дороге

14 декабря 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В декабре в портах Большой Одессы увеличилась выгрузка зерна по железной дороге
Вагоны с зерном в порту. Фото: Агрополит
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала декабря в портах Большой Одессы увеличилась выгрузка доставляемого железной дорогой зерна. В среднем за сутки обрабатывается 901 вагон.

Об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

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По информации компании, среднемесячный показатель составляет на 42 вагона больше, чем в ноябре.

Движение по железной дороге в порты

Отметим, что в направлении морских портов движется 6712 вагонов с зерном. За неделю этот показатель вырос на 1093 единицы. Однако сокращается количество вагонов с зерном, следующих в Измаил, — 231 единица. Это на 164 вагона меньше, чем неделю назад.

"Увеличению выгрузки в портах прежде всего мешают постоянные воздушные тревоги (персонал портовых операторов вынужден находиться в бомбоубежищах). Так, последняя продолжалась почти 7 часов", — говорится в сообщении.

Напомним, во время итоговой встречи Министерства инфраструктуры Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

Также мы писали, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому их необходимо усилить и защитить от нападок врага.

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