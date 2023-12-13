В АМПУ розповіли про роботу портів Одещини на кінець року

Одеський порт. Фото: Одеський порт

Під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Про це повідомили у пресслужбі Адміністрації морських портів України (АМПУ).

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За інформацією відомства, у 2023 році портами Одещини пройшло 52,8 мільйона тонн, з яких 47,9 — експортні та 4,6 — імпортні.

Робота портів Дунайського кластеру

Від початку року на Дунаї було відкрито 23 нових термінали та 20 нових точок для перевалки вантажів. Також збільшена кількість лоцманів з 14 до 78 осіб.

Крім того, на річках удосконалено диспетчеризацію та операційні процеси у т.ч. проведення суден у нічний час доби, та проведення суден за методом лідирування.

"Кожна наша дія на Дунаї узгоджувалась з учасниками ринку, а результатами спільної праці стали рекордні показники роботи Дунайських портів", — йдеться у повідомленні.

Робота чорноморського зернового коридору

Спільно з Мінінфраструктури, МВС ЗС України, Генеральним штабом ЗСУ, Службою безпеки України й Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України з 10.08.2023 р. працює Український коридор через Чорне море. Станом на 30 листопада портами Великої Одеси оброблено 6,4 млн тонн.

Нагадаємо, протягом листопада Україна експортувала морськими та річковими портами майже 6 мільйонів вантажів. Порівняно із жовтнем цей показник збільшився на понад 70%.

Також ми писали, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому їх необхідно посилити та захистити від нападок ворога.