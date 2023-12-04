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У листопаді в Україні збільшився експорт через порти — деталі

4 грудня 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У листопаді в Україні збільшився експорт через порти — деталі
Торгове судно у морі. Фото: atlanticcouncil.org
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом листопада Україна експортувала морськими та річковими портами майже 6 мільйонів вантажів. Порівняно з жовтнем цей показник збільшився на понад 70%. 

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.  

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За її словами, у листопаді було експортовано 5,9 мільйона тонн вантажів. Крім того, значно збільшився імпорт. Наразі відомо, що за минулий місяць до України було ввезено  495,2 тис. тонн продукції. 

Експорт авто та залізницею 

Міністерка економіки зазначила, що через блокаду польських перевізників, експорт автомобільним транспортом у листопаді впав на 26,7%, а імпорт — на 23,5%.

Водночас експорт залізницею скоротився до  2,54 млн тонн, а імпорт виріс до 561,3 тис. тонн.

Нагадаємо, протягом листопада через порти Великої Одеси вдалося експортувати 1,4 мільйона тонн вантажів.

Також ми писали, що від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі до портів Великої Одеси зайшло 148 суден, з яких 115 вже доставили вантажі у кінцеві точки.

Додамо, в Укрзалізниці створили філію із забезпечення залізничної логістики в портах. "Оператор припортових станцій" вже запрацював в Одеській та Миколаївській областях, невдовзі приєднається й Херсон. 

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