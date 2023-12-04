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В ноябре в Украине увеличился экспорт через порты — детали

4 декабря 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В ноябре в Украине увеличился экспорт через порты — детали
Торговое судно в море. Фото: atlanticcouncil.org
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ноябре Украина экспортировала морскими и речными портами почти 6 миллионов грузов. По сравнению с октябрем этот показатель увеличился более чем на 70%.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, в ноябре было экспортировано 5,9 миллиона тонн грузов. Кроме того, значительно увеличился импорт. Известно, что за прошлый месяц в Украину было ввезено 495,2 тыс. тонн продукции.

Экспорт авто и железной дорогой

Министр экономики отметила, что из-за блокады польских перевозчиков, экспорт автомобильным транспортом в ноябре упал на 26,7%, а импорт — на 23,5%.

В то же время экспорт по железной дороге сократился до 2,54 млн тонн, а импорт вырос до 561,3 тыс. тонн.

Напомним, в течение ноября через порты Большой Одессы удалось экспортировать 1,4 миллиона тонн грузов.

Также мы писали, что с начала работы гуманитарных коридоров в Черном море в порты Большой Одессы зашли 148 судов, из которых 115 уже доставили грузы в конечные точки.

Добавим, в Укрзализныце создали филиал по обеспечению железнодорожной логистики в портах. Оператор припортовых станций уже заработал в Одесской и Николаевской областях, вскоре присоединится и Херсон.

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