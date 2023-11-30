Робота портів Великої Одеси — скільки експортували зерна у листопаді

Судно з зерном у морі. Фото: Олександр Кубраков

Протягом листопада відвантаження українського збіжжя у портах зростає. Через порти Великої Одеси вдалося експортувати 1,4 мільйона тонн вантажів.

Про це пише Ukrainian Shiping Magazine.

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"В планах на завантаження ще 1,3 млн тонн агропродукції у портах Чорного моря та 400 тис. тонн — у портах Дунаю", — йдеться у повідомленні.

Скільки експортували з портів Одещини

Ізмаїл — Констанца: €22-28 (1-3 тис. тонн);

Чорноморськ — сх. Італія: $40-45 (16-20 тис. тонн);

Чорноморськ — Іспанія: $37-43 (25-35 тис. тонн);

Чорноморськ — Іспанія: $35-41 (55-65 тис. тонн).

Загалом ставки фрахту нормалізувалися. Проте обмежена пропозиція морського флоту, доступного під час військових ризиків, може знову призвести до зростання ставок.

Нагадаємо, вже понад три місяці активно функціонують гуманітарні коридори у Чорному морі. Військові зазначають, що після виходу із зернової угоди російської сторони процес експорту став менш затягнутим.

Також ми писали, що вчора Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Одещину. Верховний головнокомандувач нагородив бійців протиповітряної оборони та обговорив з військовими безпеку Чорноморського зернового коридору.