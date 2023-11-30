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Работа портов Большой Одессы — сколько экспортировали зерна в ноябре

30 ноября 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работа портов Большой Одессы — сколько экспортировали зерна в ноябре
Судно с зерном в море. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ноябре отгрузка украинского зерна в портах растет. Из портов Большой Одессы удалось экспортировать 1,4 миллиона тонн грузов.

Об этом пишет Ukrainian Shiping Magazine.

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"В планах на загрузку еще 1,3 млн. тонн агропродукции в портах Черного моря и 400 тыс. тонн — в портах Дуная", — говорится в сообщении.

Сколько экспортировали из портов Одесской области

  • Измаил — Констанца: €22-28 (1-3 тыс. тонн);
  • Черноморск – вост. Италия: $40-45 (16-20 тыс. тонн);
  • Черноморск — Испания: $37-43 (25-35 тыс. тонн);
  • Черноморск – Испания: $35-41 (55-65 тыс. тонн).

В целом ставки фрахта нормализовались. Однако ограниченное предложение морского флота, доступного во время военных рисков, может снова привести к росту ставок.

Напомним, уже более трех месяцев активно функционируют гуманитарные коридоры в Черном море. Военные отмечают, что после выхода из зерновой сделки российской стороны процесс экспорта стал менее затянутым.

Также мы писали, что вчера Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Одесскую область. Верховный главнокомандующий наградил бойцов противовоздушной обороны и обсудил с военными безопасность Черноморского зернового коридора.

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