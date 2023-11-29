Зеленський на Одещині обговорив з військовими захист зернових коридорів

Президент нагороджує військових. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Одещину. Верховний головнокомандувач нагородив бійців протиповітряної оборони та обговорив з військовими безпеку Чорноморського зернового коридору.

Про це у своєму Telegrm-каналі розповів президент Володимир Зеленський.

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"Сьогодні працюємо на Одещині. Ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки зернового коридору. Робота ППО Одещини, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури зернового коридору та наших бригад", — написав президент.

Нагородження військових

Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з оборонцями півдня України та вручив їм державні нагороди.

"Сьогодні маємо можливість нагороджувати не масово через небезпеку, але масова вдячність вам буде від усіх українців. Дякую вам за службу та усі збиті цілі", — наголосив президент Зеленський.

Нагадаємо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому їх необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що вже понад два місяці активно функціонують гуманітарні коридори у Чорному морі. Військові зазначають, що після виходу із зернової угоди російської сторони процес експорту став менш затягнутим.