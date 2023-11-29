Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Зеленский на Одесчине обсудил с военными защиту зерновых коридоров arrow

Зеленский на Одесчине обсудил с военными защиту зерновых коридоров

29 ноября 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Зеленский на Одесчине обсудил с военными защиту зерновых коридоров
Президент награждает военных. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Одесскую область. Верховный главнокомандующий наградил бойцов противовоздушной обороны и обсудил с военными безопасность Черноморского зернового коридора.

Об этом в своем Telegrm-канале рассказал президент Владимир Зеленский.

Читайте также:

"Сегодня работаем в Одесской области. Ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности зернового коридора. Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры зернового коридора и наших бригад", — написал президент.

Награждение военных

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с защитниками юга Украины и вручил им государственные награды.

"Сегодня имеем возможность награждать не массово из-за опасности, но массовая благодарность вам будет от всех украинцев. Благодарю вас за службу и все сбитые цели", — подчеркнул президент Зеленский.

Напомним, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому их необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что уже больше двух месяцев активно функционируют гуманитарные коридоры в Черном море. Военные отмечают, что после выхода из зерновых соглашений российской стороны процесс экспорта стал менее затянутым.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Украинского языка может стать меньше, а русского — больше: подробности - 80x80

Украинского языка может стать меньше, а русского — больше: подробности

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме