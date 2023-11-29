Зеленский на Одесчине обсудил с военными защиту зерновых коридоров
Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Одесскую область. Верховный главнокомандующий наградил бойцов противовоздушной обороны и обсудил с военными безопасность Черноморского зернового коридора.
Об этом в своем Telegrm-канале рассказал президент Владимир Зеленский.
"Сегодня работаем в Одесской области. Ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности зернового коридора. Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры зернового коридора и наших бригад", — написал президент.
Награждение военных
Кроме того, Владимир Зеленский встретился с защитниками юга Украины и вручил им государственные награды.
"Сегодня имеем возможность награждать не массово из-за опасности, но массовая благодарность вам будет от всех украинцев. Благодарю вас за службу и все сбитые цели", — подчеркнул президент Зеленский.
Напомним, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому их необходимо усилить и защитить от нападок врага.
Также мы писали, что уже больше двух месяцев активно функционируют гуманитарные коридоры в Черном море. Военные отмечают, что после выхода из зерновых соглашений российской стороны процесс экспорта стал менее затянутым.
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