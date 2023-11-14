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Україна транспортувала морем понад 4 мільйони тонн вантажів, — Зеленський

14 листопада 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна транспортувала морем понад 4 мільйони тонн вантажів, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy_official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За період дії тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі Україна транспортувала понад чотири мільйони тонн вантажів. Наразі рух суден триває, тож до кінця року цей показник збільшиться. 

Про це під час селекторної наради повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Працює "зерновий коридор". Нині долаємо позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігаємо позитивну динаміку", — зазначив президент. 

Робота гуманітарних коридорів 

Від початку року порти Великої Одеси обробили понад 46 мільйонів вантажів. Наразі відомо, що це на п'ять мільйонів більше за аналогічний період минулого року.

Також ми писали, що посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що тимчасовими зерновими коридорами у Чорному морі скористалося 100 суден. 

Додамо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Зазначимо, що більше про заяви президента на щоденному селекторі можна дізнатися у матеріалі. 

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