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Украина транспортировала морем более 4 миллионов тонн грузов, — Зеленский

14 ноября 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина транспортировала морем более 4 миллионов тонн грузов, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy_official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За период действия временных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более четырех миллионов тонн грузов. В настоящее время движение судов продолжается, так что до конца года этот показатель увеличится.

Об этом в ходе селекторного совещания сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Работает "зерновой коридор". Сейчас преодолеваем отметку в 4 миллиона тонн грузов и сохраняем положительную динамику", — отметил президент.

Работа гуманитарных коридоров

С начала года порты Большой Одессы обработали более 46 миллионов грузов. Пока известно, что это на пять миллионов больше аналогичного периода прошлого года.

Также мы писали, что посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что временными зерновыми коридорами в Черном море воспользовалось 100 судов.

Добавим, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Отметим, что больше заявлений президента на ежедневном селекторе можно узнать в материале.

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