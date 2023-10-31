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Тимчасовими коридорами з портів Великої Одеси експортували 1,5 тисячі тонн зерна, — ВМС

31 жовтня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тимчасовими коридорами з портів Великої Одеси експортували 1,5 тисячі тонн зерна
Судно у порту на завантаженні. Фото: Forbes Україна
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі, з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України йдуть чергові судна. 

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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"Наш коридор розширюється. Зараз понад 70 суден на захід від початку роботи коридору і понад 50 на вихід. Загадом ми наближаємося до відмітки 1,5 тисячі тонн. Це досить багато. Це не ті показники, що ми мали, але це вже щось", — розповів капітан 3 рангу. 

Рух залізницею до портів збільшився

Продовжує збільшуватися кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси. Так, показник зріс з 2676 вагонів до 4032. Це на 1356 вагонів, або на 50,7%, більше показника минулого тижня.

Останнім часом показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси коливається у діапазоні 500-700 одиниць на добу.

Середньодобовий показник вивантаження вагонів в портах Великої Одеси становить 379 вагони за добу. За останній тиждень показник збільшився на 54 вагони на добу, або на 16,6%.

Нагадаємо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

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