Временными коридорами из портов Большой Одессы экспортировали 1,5 тысяч тонн зерна, — ВМС
За время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море, из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции. В настоящее время на загрузку в Украину идут очередные суда.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
"Наш коридор расширяется. Сейчас свыше 70 судов к западу от начала работы коридора и свыше 50 на выход. Приказом мы приближаемся к отметке 1,5 тысячи тонн. Это достаточно много. Это не те показатели, которые мы имели, но это уже что-то", – рассказал капитан 3 ранга.
Движение по железной дороге в порты увеличилось
Продолжает увеличиваться количество вагонов с зерном, двигающихся в направлении портов Большой Одессы. Так, показатель вырос с 2676 вагонов до 4032. Это на 1356 вагонов, или на 50,7% больше показателя на прошлой неделе.
В последнее время показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Одессы колеблется в диапазоне 500-700 единиц в сутки.
Среднесуточный показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы составляет 379 вагонов в сутки. За последнюю неделю показатель увеличился на 54 вагона в сутки или на 16,6%.
Напомним, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.
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