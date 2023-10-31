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Временными коридорами из портов Большой Одессы экспортировали 1,5 тысяч тонн зерна, — ВМС

31 октября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Временными коридорами из портов Большой Одессы экспортировали 1,5 тысяч тонн зерна
Судно в порту на загрузке. Фото: Forbes Украина
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море, из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции. В настоящее время на загрузку в Украину идут очередные суда.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Наш коридор расширяется. Сейчас свыше 70 судов к западу от начала работы коридора и свыше 50 на выход. Приказом мы приближаемся к отметке 1,5 тысячи тонн. Это достаточно много. Это не те показатели, которые мы имели, но это уже что-то", – рассказал капитан 3 ранга.

Движение по железной дороге в порты увеличилось

Продолжает увеличиваться количество вагонов с зерном, двигающихся в направлении портов Большой Одессы. Так, показатель вырос с 2676 вагонов до 4032. Это на 1356 вагонов, или на 50,7% больше показателя на прошлой неделе.

В последнее время показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Одессы колеблется в диапазоне 500-700 единиц в сутки.

Среднесуточный показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы составляет 379 вагонов в сутки. За последнюю неделю показатель увеличился на 54 вагона в сутки или на 16,6%.

Напомним, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

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