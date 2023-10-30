До одеського порту прямують чергові судна на завантаження

Торгове судно Seajoy.Фото: MarineTraffic

Рух зерновими коридорами у Чорному морі продовжує здійснюватися. Станом на 30 жовтня на завантаження до одеського порту прямує чергове цивільне судно.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Згідно з даними сервісів моніторингу руху суден, до порту Одеса йде балкер Seajoy, а також до одного з портів Великої Одеси — судно Mohamad Y.

Судно Seajoy. Фото: скриншот

Судно Mohamad Y. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністерство відновлення України спростувало інформацію про нібито призупинення роботи тимчасового зернового коридору в Чорному морі. У відомстві запевнили, що українські порти продовжують обробляти судна.

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що Нідерланди передадуть Україні патрульні кораблі, які працюватимуть у гуманітарних коридорах. Таким чином країна зможе створити безпечний простір для експорту збіжжя.