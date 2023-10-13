У розмінуванні Чорного моря має бути зацікавлений увесь світ

Попередження про міни у морі. Фото: Сергій Братчук

Країни чорноморського узбережжя мають долучитися до розмінування акваторії. Наразі у морі залишається багато російських мін, які створюють великі проблеми цивільним та торговим мореплавцям.

Про це в етері 24 каналу повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, росіяни на початку війни намагалися блокувати українські порти та проводити спроби висадити десант. Проте наслідки таких дій привели за собою екологічні та соціальні проблеми, які має вирішувати не тільки Україна, а й весь світ.

"Це проблема не лише України. Це проблема і болгарська, і румунська, і турецька. Нема мапи, скільки хоча б приблизно мін було викинуто у Чорне море, ніхто цього не знає. Росіяни про це не скажуть. Якщо і скажуть, то навряд чи правду. Тому треба працювати в цьому напрямку", — сказав Братчук.

Нагадаємо, У Чорному морі упродовж лише цього року виявлено понад 30 мін різного виду і різної ступені загрози. Росія замінувала економічну зону та територіальне море України ще на початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що після потоплення крейсера ''Москва'' російські кораблі стали остерігатися берегів України, а останнім часом ворог намагається сховати свій флот, побоюючись за його цілісність. Чи можна говорити сьогодні про повернення моря? Чи достатньо у нас ресурсів, щоб дати відсіч ворогові — читайте у матеріалі.