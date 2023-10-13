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В разминировании Черного моря должен быть заинтересован весь мир, — Братчук

13 октября 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В разминировании Черного моря должен быть заинтересован весь мир
Предупреждение о минах в море. Фото: Сергей Братчук
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Страны черноморского побережья должны приобщиться к разминированию акватории. Пока в море остается много российских мин, создающих большие проблемы гражданским и торговым мореплавателям.

Об этом в эфире 24 канала сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, россияне в начале войны пытались блокировать украинские порты и проводить попытки взорвать десант. Однако последствия таких действий привели к экологическим и социальным проблемам, которые должна решать не только Украина, но и весь мир.

"Это проблема не только Украины. Это проблема и болгарская, и румынская, и турецкая. Нет карты, сколько хотя бы примерно мин было выброшено в Черное море, никто этого не знает. Россияне об этом не скажут. Если и скажут, то вряд ли правду. Поэтому нужно работать в этом направлении", — сказал Братчук.

Напомним, В Черном море в течение всего этого года обнаружено более 30 мин разного вида и разной степени угрозы. Россия заменяла экономическую зону и территориальное море Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что после потопления крейсера "Москва" российские корабли стали опасаться берегов Украины, а в последнее время враг пытается скрыть свой флот, опасаясь за его целостность. Можно ли говорить сегодня о возвращении моря? Достаточно ли у нас ресурсов, чтобы дать отпор врагу — читайте в материале.

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