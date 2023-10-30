В одесский порт направляются очередные суда на загрузку

Торговое судно Seajoy. Фото: MarineTraffic

Движение зерновыми коридорами в Черном море продолжает производиться. По состоянию на 30 октября на загрузку в одесский порт следует очередное гражданское судно.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Согласно данным сервисов мониторинга движения судов, в порт Одесса идет балкер Seajoy, а также один из портов Большой Одессы — судно Mohamad Y.

Корабль Seajoy. Фото: скриншот

Судно Mohamad Y. Фото: скриншот

Напомним, Министерство восстановления Украины опровергло информацию о якобы приостановлении работы временного зернового коридора в Черном море. В ведомстве заверили, что украинские порты продолжают возделывать суда.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине патрульные корабли, которые будут работать в гуманитарных коридорах. Таким образом, страна сможет создать безопасное пространство для экспорта зерна.