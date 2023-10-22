До одеських портів прямують ще два судна

Балкер Anatolian Eagle. Фото: MarineTraffic

Ще два судна, які скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною у Чорному морі прямують в напрямку портів Великої Одеси. Це – Propus та Anatolian Eagles.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Що відомо про судна

Propus – дедвейт 9 тис. 371 тонн

Це вантажне судно йде під прапором Панами.

Вантажне судно Propus. Фото: MarineTraffic

Anatolian Eagle – дедвейт 57 тис. 970 тонн

Це балкер і він йде під прапором Маршалових островів

Маршрут балкера Anatolian Eagle. Фото: скриншот

Робота зернових коридорів

Нагадаємо, протягом вересня Україна продовжувала експорт зерна Чорним морем. За минулий місяць з портів Великої Одеси вийшло 10 суден, які були завантажені 50 тисячами тонн агропродукції для різних країн світу.

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що Нідерланди передадуть Україні патрульні кораблі, які працюватимуть у гуманітарних коридорах. Таким чином країна зможе створити безпечний простір для експорту збіжжя.